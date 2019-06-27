Политзаключенный Балух объявил голодовку - требует консула

Владимир Балух Фото: radiosvoboda.org/Антон Наумлюк

Украинский политзаключенный, активист из оккупированнаого Россией Крыма Владимир Балух, которого незаконно "осудили" российские спецслужбы и вывезли в колонию в Тверскую область России, объявил новуе голодовку с требованием допустить к нему консула. Об этом сообщил адвокат Даниил Берман, передает Новая газета.

"25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку", - отметил адвокат.

По словам адвоката, 26 июня он посетил своего подзащитного, чтобы узнать о его здоровье и делах. Балух подтвердил, что перестал принимать пищу и передал адвокату письменное сообщение для администрации о начале голодовки.

Кроме того, по словам защитника, политзаключенный требует вернуть псалтырь, теплое белье и свитер. Также у Балуха отобрали присланные ему ранее витамины.

Адвокат уточнил, что передал заявление подзащитного о начале голодовки в канцелярии колонии и в УФСИН по Тверской области. В прокуратуру по надзору он сообщил об этом по электронной почте, равно как и уполномоченных по правам человека по Тверской области и России.

30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.