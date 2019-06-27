Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.06.2019, 16:32

Политзаключенный Балух объявил голодовку - требует консула

Политзаключенный Балух объявил голодовку - требует консула - Фото
Владимир Балух Фото: radiosvoboda.org/Антон Наумлюк

Российские тюремщики отобрали у украинского политзаключенного псалтырь, теплое белье, свитер и присланные ему ранее витамины

Украинский политзаключенный, активист из оккупированнаого Россией Крыма Владимир Балух, которого незаконно "осудили" российские спецслужбы и вывезли в колонию в Тверскую область России, объявил новуе голодовку с требованием допустить к нему консула. Об этом сообщил адвокат Даниил Берман, передает Новая газета.

"25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку", - отметил адвокат.

По словам адвоката, 26 июня он посетил своего подзащитного, чтобы узнать о его здоровье и делах. Балух подтвердил, что перестал принимать пищу и передал адвокату письменное сообщение для администрации о начале голодовки.

Кроме того, по словам защитника, политзаключенный требует вернуть псалтырь, теплое белье и свитер. Также у Балуха отобрали присланные ему ранее витамины.

Адвокат уточнил, что передал заявление подзащитного о начале голодовки в канцелярии колонии и в УФСИН по Тверской области. В прокуратуру по надзору он сообщил об этом по электронной почте, равно как и уполномоченных по правам человека по Тверской области и России.

30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Балух, политзаключенные, голодовка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 