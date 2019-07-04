Балух свой назвал единственный шанс выйти живым из колонии РФ

Владимир Балух Фото: Anton Naumlyuk

Украинский политзаключенный в России Владимир Балух, ранее объявил голодовку считает, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской колонии. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, передает Крым.Реалии.



"В сложившихся обстоятельствах, я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет... Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живым, считаю обмен", - написал Балух.

27 июня стало известно, что Балух, которого удерживают в колонии в Тверской области России, вновь объявил голодовку.

30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.