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Политзаключенного Балуха внезапно увезли в Москву - адвокат

Политзаключенного Балуха внезапно увезли в Москву - адвокат - Фото
Владимир Балух Фото: Anton Naumlyuk
16.08.2019, 16:28

В какое из московских СИЗО поместили украинца, пока неизвестно

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии №4 города Торжок Тверской области. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Крым.Реалии.

"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор №2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", - сказала Динзе.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон о персональных данных.

3 августа Балуха в российской колонии №4 поместили в штрафной изолятор.

  • 30 апреля 2015 года в доме Балуха в Крыму был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг.
  • Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы.
  • 4 августа 2017 года "суд" оккупированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

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Владимир Балух политзаключенные
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