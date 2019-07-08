Появилось видео конфликта в ИВС, из-за которого Балуху дали 5 лет

Опубликовано видео конфликта между украинским политзаключенным Владимиром Балухом и бывшим начальником Раздольненского изолятора Валерием Ткаченко, из-за которого оккупанты обвинили Балуха в избиении Ткаченко и приговорили к пяти годам лишения свободы. Запись опубликовало издание Крым.Реалии.

Видео с камер наблюдения было приобщено к материалам дела Балуха, его демонстрировали на суде.

Адвокат Балуха Ольга Динзе прокомментировала конфликт: "Там абсолютно очевидно усматривается удар со стороны Ткаченко в область спины Балуха. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он (Балух, – ред.) махнул рукой".

Второе уголовное дело против Балуха возбудили в августе 2017 года. Ткаченко утверждал, что Балух напал на него во время утреннего обхода. Балух свидетельствовал в суде, что это начальник ИВС несколько раз ударил его в присутствии других сотрудников.

5 июля 2018 года незаконный "Раздольненский районный суд" Крыма признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу 10 тыс рублей.