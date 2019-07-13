Зеленский - Сенцову: Будем бороться за свободу всех заключенных

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского политзаключенного (удерживаемого в неволе по политическим мотивам) украинского режиссера Олега Сенцова с Днем рождения. Об этом он написал в Facebook.
"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе", - написал Зеленский.
"Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - добавил президент.
Зеленский также заявил, что верит в скорое возвращение Сенцова в Крым: "Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений".
Сенцову сегодня исполнилось 43 года. Это его шестой день рождения в российской колонии.
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