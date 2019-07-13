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13.07.2019, 19:43

Зеленский - Сенцову: Будем бороться за свободу всех заключенных

Зеленский - Сенцову: Будем бороться за свободу всех заключенных - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Президент заявил, что верит в скорое возвращение Сенцова в Крым

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского политзаключенного (удерживаемого в неволе по политическим мотивам) украинского режиссера Олега Сенцова с Днем рождения. Об этом он написал в Facebook.

"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе", - написал Зеленский.

"Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - добавил президент.

Зеленский также заявил, что верит в скорое возвращение Сенцова в Крым: "Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений".

Сенцову сегодня исполнилось 43 года. Это его шестой день рождения в российской колонии.

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Теги: Владимир Зеленский, политзаключенный, Олег Сенцов
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