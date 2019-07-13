Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.07.2019, 11:05

Сенцову исполнилось 43 года: его шестой день рождения в колонии

Сенцову исполнилось 43 года: его шестой день рождения в колонии - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Украинский режиссер сказал адвокату, что "работает над новыми рассказами и повестями"

Сегодня, 13 июля, незаконно осужденному в России на 20 лет колонии украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову исполнилось 43 года.

Он шестой раз встречает день своего рождения в заключении.

"Олег Сенцов всем передает привет из Колонии. У него все нормально, здоровье в норме.Работает над новыми рассказами и повестями", - отметил в Facebook адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

В Украине и  за рубежом запланированы мероприятия, посвященные Сенцову.

"Год назад Олег объявил беспрецедентную голодовку, требуя освобождения всех украинцев. Путин - не отреагировал никак. Его европейские коллеги, в том числе и президент Франции Эмманюэль Макрон, в то время ездили в Москву на чемпионат по футболу, фотографировались, смеялись рядом, но так и не дожали требование освобождения", - подчеркнула в Facebook первый вице-спикер Рады VIII созыва Ирина Геращенко.

Она напомнила, что всегда критиковала за это партнеров Украины. "Подыгрывая Путину они только развязывают ему руки", - уточнила Геращенко.

Режиссер-активист Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет тюрьмы по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. В Крыму у него остались дети: 16-летняя Алина и 13-летний Влад.

25 октября 2018 года Сенцов по решению Европарламента стал лауреатом премии "За свободу мысли" им. Сахарова. 

Читайте также: Занимается спортом и творчеством: адвокат посетила Сенцова

Отправить:
Распечатать:
Теги: Макрон Эмманюэль, владимир путин, день рождения, Ирина Геращенко, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 