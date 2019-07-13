Сенцову исполнилось 43 года: его шестой день рождения в колонии

Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Сегодня, 13 июля, незаконно осужденному в России на 20 лет колонии украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову исполнилось 43 года.

Он шестой раз встречает день своего рождения в заключении.

"Олег Сенцов всем передает привет из Колонии. У него все нормально, здоровье в норме.Работает над новыми рассказами и повестями", - отметил в Facebook адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

В Украине и за рубежом запланированы мероприятия, посвященные Сенцову.

"Год назад Олег объявил беспрецедентную голодовку, требуя освобождения всех украинцев. Путин - не отреагировал никак. Его европейские коллеги, в том числе и президент Франции Эмманюэль Макрон, в то время ездили в Москву на чемпионат по футболу, фотографировались, смеялись рядом, но так и не дожали требование освобождения", - подчеркнула в Facebook первый вице-спикер Рады VIII созыва Ирина Геращенко.

Она напомнила, что всегда критиковала за это партнеров Украины. "Подыгрывая Путину они только развязывают ему руки", - уточнила Геращенко.

Режиссер-активист Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет тюрьмы по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. В Крыму у него остались дети: 16-летняя Алина и 13-летний Влад.

25 октября 2018 года Сенцов по решению Европарламента стал лауреатом премии "За свободу мысли" им. Сахарова.

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