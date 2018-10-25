Европарламент объявил Олега Сенцова победителем премии Сахарова

Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

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Официальная церемония награждения состоится 12 декабря

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Незаконно удерживаемый в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов стал победителем премии За свободу мысли им. Андрея Сахарова. Решение было оглашено 25 октября в Европарламенте, сообщил из Брюсселя корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Официальная церемония награждения должна состояться в Страсбурге (Франция) 12 декабря.

Йозвяк отметил, что неизвестно, сможет ли Сенцов лично присутствовать на награждении, получит премию его родственник либо же там будет стоять "пустой стул".

LIVE | Watch now my announcement of the 2018 #Sakharov Prize for Freedom of Thought laureate https://t.co/KqmIlSSpFb — Antonio Tajani (@EP_President) 25 жовтня 2018 р.

"После завершения голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание как #SakharovPrize2018", - написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дипломат добавил, что для России Сенцов станет тем, кем для распавшегося СССР стал Сахаров.

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Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европарламента, которую присуждают за достижения в сферах защиты прав и свобод человека, развития демократии и отстаивания верховенства права.

Андрей Сахаров - советский физик, академик, правозащитник, один из создателей советской водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира в 1975 году. За свою правозащитную деятельность Сахаров был лишен всех советских наград и премий, а в 1980 году выслан из Москвы. В конце 1986 года Михаил Горбачев разрешил ему вернуться из ссылки в Москву.

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23 октября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе встречи с Павлом Климкиным сообщил, что Польша присвоила украинскому политзаключенному в России режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana - за защиту прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям.

Украинского режиссера оккупанты задержали в мае 2014 года, осудив по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима "за подготовку терактов в Крыму". Сенцов находится в заполярной тюрьме в Лабытнанги. 14 мая он начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, но прекратил 5 октября.