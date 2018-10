Европарламент объявил Олега Сенцова победителем премии Сахарова

Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Незаконно удерживаемый в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов стал победителем премии За свободу мысли им. Андрея Сахарова. Решение было оглашено 25 октября в Европарламенте, сообщил из Брюсселя корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Официальная церемония награждения должна состояться в Страсбурге (Франция) 12 декабря.

Йозвяк отметил, что неизвестно, сможет ли Сенцов лично присутствовать на награждении, получит премию его родственник либо же там будет стоять "пустой стул".

LIVE | Watch now my announcement of the 2018 #Sakharov Prize for Freedom of Thought laureate https://t.co/KqmIlSSpFb