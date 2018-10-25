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25.10.2018, 13:32

Европарламент объявил Олега Сенцова победителем премии Сахарова

Европарламент объявил Олега Сенцова победителем премии Сахарова - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Официальная церемония награждения состоится 12 декабря

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Незаконно удерживаемый в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов стал победителем премии За свободу мысли им. Андрея Сахарова. Решение было оглашено 25 октября в Европарламенте, сообщил из Брюсселя корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter

Официальная церемония награждения должна состояться в Страсбурге (Франция) 12 декабря.

Йозвяк отметил, что неизвестно, сможет ли Сенцов лично присутствовать на награждении, получит премию его родственник либо же там будет стоять "пустой стул".

"После завершения голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание как #SakharovPrize2018", - написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дипломат добавил, что для России Сенцов станет тем, кем для распавшегося СССР стал Сахаров.

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Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европарламента, которую присуждают за достижения в сферах защиты прав и свобод человека, развития демократии и отстаивания верховенства права.

Андрей Сахаров - советский физик, академик, правозащитник, один из создателей советской водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира в 1975 году. За свою правозащитную деятельность Сахаров был лишен всех советских наград и премий, а в 1980 году выслан из Москвы. В конце 1986 года Михаил Горбачев разрешил ему вернуться из ссылки в Москву.

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23 октября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе встречи с Павлом Климкиным сообщил, что Польша присвоила украинскому политзаключенному в России режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana - за защиту прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям.

Украинского режиссера оккупанты задержали в мае 2014 года, осудив по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима "за подготовку терактов в Крыму". Сенцов находится в заполярной тюрьме в Лабытнанги. 14 мая он начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, но прекратил 5 октября.

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Теги: война России против Украины, политзаключенные, политзаключенный, премия, Олег Сенцов, рикард йозвяк, премия сахарова, лауреат премии сахарова
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