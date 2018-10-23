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23.10.2018, 16:36

Польша присвоила Сенцову награду Pro Dignitate Humana

Польша присвоила Сенцову награду Pro Dignitate Humana - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Награду "За человеческое достоинство" основали в Польше в 2012 году

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В Польше решили присвоить украинскому политзаключенному в России режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana. Об этом 23 октября заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе встречи с Павлом Климкиным, сообщается в его Twitter.

"Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana", - заявил Чапутович.

По словам польского дипломата, Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и не признает нелегальную аннексию Россией Крыма.

Украинский министр иностранных дел Климкин поблагодарил Польшу за высокую награду для Сенцова.

Климкин также выразил убеждение, что вместе с Чапутовичем вскоре посмотрит в Варшаве новый фильм Сенцова и пообщается с ним лично на премьере.

Награду Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство") основали в Польше в 2012 году. Награду присуждают за самоотверженную и бескомпромиссную деятельность в защиту прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям, за непоколебимую позицию в защите прав личности и уважения к человеческому достоинству. 

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Теги: польша, Олег Сенцов, награда
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