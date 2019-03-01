Занимается спортом и творчеством: адвокат посетила Сенцова

Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Незаконно осужденного в России политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова 1 марта посетила в колонии в Лабытнанги адвокат Ольга Динзе. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, Сенцов чувствует себя нормально.

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"Около 12:00 наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Выделяет время и для творчества. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством. Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется", - рассказала Динзе.

По ее словам, сейчас он находится в общей казарме на 50-60 человек.

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25 октября Олег Сенцов по решению Европарламента стал лауреатом премии За свободу мысли им. Андрея Сахарова.