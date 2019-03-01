Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 16:24

Занимается спортом и творчеством: адвокат посетила Сенцова

Занимается спортом и творчеством: адвокат посетила Сенцова - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Сенцов находится в общей казарме на 50-60 человек, сообщила адвокат

Реклама
Реклама

Незаконно осужденного в России политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова 1 марта посетила в колонии в Лабытнанги адвокат Ольга Динзе. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, Сенцов чувствует себя нормально.

Реклама

"Около 12:00 наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Выделяет время и для творчества. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством. Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется", - рассказала Динзе.

По ее словам, сейчас он находится в общей казарме на 50-60 человек.

Читайте также: Сенцов написал новый роман

25 октября Олег Сенцов по решению Европарламента стал лауреатом премии За свободу мысли им. Андрея Сахарова. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Олег Сенцов, политзаключенные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 