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11.01.2019, 09:39

Сенцов написал новый роман

Сенцов написал новый роман - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

В российской колонии политзаключенный Олег Сенцов продолжает писать, и в конце декабря 2018 закончил роман

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Удерживаемый в России украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов закончил работу над новым романом. Об этом сообщила первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook и опубликовала полученное от Сенцова письмо.

"Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или тем более, унывать - не дождутся... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - приводит Геращенко слова узника Кремля.

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Она сообщила, что Сенцов продолжает писать и в конце декабря 2018 закончил новый роман.

Геращенко добавила, что режиссер ждет, что в этом году будут опубликованы сборник его рассказов и роман, а также начнутся съемки филоьма, над которым он работает вместе с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым, или театральная постановка по его сценарию.

Письмо Сенцов написал 30 декабря 2018 года.

 

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25 октября Олег Сенцов по решению Европарламента стал лауреатом премии За свободу мысли им. Андрея Сахарова. Официальная церемония награждения состоялась в Страсбурге 12 декабря. Премию передали сестре Сенцова - Наталье Каплан.

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Теги: политзаключенные, тюрьма, режиссер, колония, Олег Сенцов, роман
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