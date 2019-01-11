Сенцов написал новый роман

Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Удерживаемый в России украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов закончил работу над новым романом. Об этом сообщила первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook и опубликовала полученное от Сенцова письмо.

"Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или тем более, унывать - не дождутся... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - приводит Геращенко слова узника Кремля.

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Она сообщила, что Сенцов продолжает писать и в конце декабря 2018 закончил новый роман.

Геращенко добавила, что режиссер ждет, что в этом году будут опубликованы сборник его рассказов и роман, а также начнутся съемки филоьма, над которым он работает вместе с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым, или театральная постановка по его сценарию.

Письмо Сенцов написал 30 декабря 2018 года.

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