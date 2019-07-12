Политзаключенного Литвинова помиловали в Украине

Сергей Литвинов (фото - скриншот видео)

Политзаключенного Сергея Литвинова, которого после передачи из России более четырех месяцев удерживали в колонии Харькова, помиловал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы министерства юстиции Сергей Петухов.

Петухов опубликовал приказ Минюста, который предусматривает немедленное освобождение Литвинова из колонии в Харькове.

Указ президента о помиловании подписан 11 июля. Минюст распорядился немедленно освободить Литвинова из колонии.

Читайте также: Климкин: Ситуация с политзаключенным Литвиновым - маразм

Как выяснили журналисты Hromadske, в марте 2019 г Литвинов был переведен из РФ в Украину и сейчас продолжает отбывать наказание по приговору российского суда в харьковской колонии. Он говорит, что не понимает, что делает в украинской тюрьме.

Украинские органы власти ситуацию с Литвиновым комментировать категорически отказывались.