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12.07.2019, 18:20

Политзаключенного Литвинова помиловали в Украине

Политзаключенного Литвинова помиловали в Украине - Фото
Сергей Литвинов (фото - скриншот видео)

Соответствующий указ подписал президент

Политзаключенного Сергея Литвинова, которого после передачи из России более четырех месяцев удерживали в колонии Харькова, помиловал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы министерства юстиции Сергей Петухов.

Петухов опубликовал приказ Минюста, который предусматривает немедленное освобождение Литвинова из колонии в Харькове.

Указ президента о помиловании подписан 11 июля. Минюст распорядился немедленно освободить Литвинова из колонии.

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Как выяснили журналисты Hromadske, в марте 2019 г Литвинов был переведен из РФ в Украину и сейчас продолжает отбывать наказание по приговору российского суда в харьковской колонии. Он говорит, что не понимает, что делает в украинской тюрьме.

Украинские органы власти ситуацию с Литвиновым комментировать категорически отказывались.

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Теги: политзаключенные, Сергей Литвинов
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