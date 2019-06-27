Минюст отказался сообщать детали о передаче политзаключенного

Сергей Литвинов (фото - hromadske.ua)

Министерство юстиции подтвердило, что Россия передала Украине политзаключенного Сергея Литвинова, однако отказалось сообщать какие-либо детали. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос Hromadske.

Там сообщили, что "компетентные органы России" передали Литвинова Украине.

"Содержание материалов судебного дела и подробная информация в отношении этого лица является конфиденциальной и содержит персональные данные, которые защищаются и обрабатываются Министерством юстиции в соответствии с законом Украины о защите персональных данных и не могут распространяться без согласия субъекта персональных данных", - говорится в ответе министерства.

Hromadske выяснило, что Литвинов, незаконно осужденный в России к 8,5 годам тюрьмы, пять месяцев тому назад был переведен в Украину и сейчас продолжает отбывать наказание по приговору российского суда в харьковской колонии.

При этом ни один украинский орган власти не сообщил о передаче политзаключенного.

МИД Украины в 2016 году внес Литвинова в список украинских политзаключенных.