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27.06.2019, 18:00

Украинского политзаключенного перевели из РФ в Харьков - СМИ

Украинского политзаключенного перевели из РФ в Харьков - СМИ - Фото
Сергей Литвинов (фото - hromadske.ua)

Незаконно осужденного Сергея Литвинова после возвращения в Украину закрыли в харьковской колонии

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, незаконно осужденный в России, пять месяцев тому назад был переведен в Украину и сейчас продолжает отбывать наказание по приговору российского суда в харьковской колонии. Об этом сообщает Hromadske, которое нашло Литвинова и пообщалось с ним.

Литвинов сказал, что отбывает наказание в Харькове с 1 марта 2019 г. Эту информацию изданию подтвердило руководство Диканевской колонии №12.

При этом статья, по которой он отбывает наказание, та же, по которой его осудили в РФ - разбой.

В России Литвинов провел в тюрьме 5 лет. Руководство Диканевской колонии подтвердило, что ему осталось отсидеть еще 3,5 года.

"Я сам не понимаю, что здесь делаю, меня депортировали на родину из Магадана. В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать", - говорит Литвинов.

По его словам, он написал письмо с просьбой о помиловании президенту Владимиру Зеленскому.

Литвинов был задержан в России в сентябре 2014 года. Изначально его обвиняли в участии в добровольческом батальоне, в убийстве 30 человек и изнасилованиях. Но не найдя ни тел, ни пострадавших, ему предъявили обыкновенный разбой в отношении гражданина РФ. 20 апреля в России Литвинова приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

В июне 2016 г Литвинов потребовал от России официальных извинений за незаконное уголовное преследование, и Генпрокуратура РФ, по информации издания, извинилась перед украинцем.

В пресс-службе Минюста корреспонденту LIGA.net отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Литвинов находится в Харькове, предложив направить письменный запрос. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что ему об этом ничего не известно. 

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Теги: политзаключенный, колония, Сергей Литвинов
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