Климкин: Ситуация с политзаключенным Литвиновым – маразм

Сергей Литвинов (скриншот с видео)

Глава МИД Павел Климкин назвал "юридическим маразмом" ситуацию с политзаключенным Сергеем Литвиновым, который после освобождения из российской тюрьмы тайно оказался в харьковской колонии. Об этом он сказал в эфире Hromadske.

"Я считаю, что то, что происходит, - это маразм. И юридический… Конечно, у кого-то в голове, не у нас, у тех, кто отвечает за юридические аспекты, есть такое соображение: а если мы сейчас что-то не так, как мы будем вытаскивать всех остальных, кого можно. Но я считаю, что тут должна быть наша юридическая логика и решение нашего суда, который решит ситуацию юридически", - сказал Климкин.

Он считает, что в этой истории нет ответственности МИД. По словам министра, когда украинские граждане попадают на территорию Украины, МИД "теряет часть своей компетенции".

На вопрос журналистки, возможно ли представить аналогичную ситуацию с Олегом Сенцовым, Климкин ответил: "Это возможно. Реально были попытки забрасывать такие идеи о возвращении, но при гарантии, как было написано в этой ноте (ноте МИД РФ, из-за которой возник скандал с президентом Владимиром Зеленским, - ред.)… Представляете, Олег возвращается и садится в украинскую тюрьму?".

На реплику о том, что Литвинов сидит сейчас в украинской тюрьме, министр ответил: "Но это юридический вопрос. Я не могу говорить за тех, кто должен его решить".

Как выяснили журналисты Hromadske, в марте 2019 г Литвинов был переведен из РФ в Украину и сейчас продолжает отбывать наказание по приговору российского суда в харьковской колонии. Он говорит, что не понимает, что делает в украинской тюрьме.

Украинские органы власти ситуацию с Литвиновым комментировать категорически отказываются.