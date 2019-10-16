Завербовали осужденных и передали Украине. СБУ раскрыла шпионов

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Завербованные должны были выполнять задачи в ущерб госбезопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения, отметили в СБУ

Среди заключенных, которых оккупационные администрации РФ в Донбассе передали в 2019 году на свободную территорию Украины, контрразведка СБУ выявила 11 завербованных и 20 тех, кого пытались завербовать. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Там уточнили, что оккупационные власти через "администрации колоний" препятствуют переводу осужденных, чтобы склонить тех к сотрудничеству.

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Для этого террористы порой прибегают к физическому и психологическому насилию, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, а также создают невыносимые условия содержания.

По каждому факту ведется проверка о возможной госизмене (тюремный срок до 15 лет).

По закону, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задача не совершил никаких действий и добровольно сообщил в органы о своей связи с вражескими спецслужбами.

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Теги: вербовка, контрразведка, осужденный
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