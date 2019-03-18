Крымчанин на крючке ФСБ следил за бойцами Правого сектора - СБУ

ФСБ России во временно оккупированном Крыму завербовала местного жителя, который во время проживания на территории материковой Украины собирал для них данные о военных, добровольцах и крымскотатарских активистах. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Подозреваемый задержан.

Реклама

По заданию кураторов, утверждает СБУ, мужчина с псевдонимом "Ночь" должен был собирать и передавать им данные о местах расположения военной техники ВСУ в Херсонской области.

Кроме того, в его задачи якобы входил сбор информации о членах добровольческих военизированных формирований вроде ДУК ПС и "батальон им. Челебиджихан", а также лидерах крымскотатарских общественных объединений Аскер.

Завербовали его во время посещения Крыма, для чего российские спецслужбы "искусственно создали компрометирующую ситуацию".

"С применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи сотрудники ФСБ РФ заставили его предоставить ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций терактов в Крыму", - пишут в СБУ.

Задержанному инкриминируют государственную измену (ст. 111 УК).