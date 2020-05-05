Бывший представитель Украины в Минске: Новая инициатива Ермака - сценарий Кремля

Ирина Геращенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Включение представителей Кабмина и Верховной Рады в переговорную группу по Донбассу в Минске — это "продолжение легитимизации "республик" и "новый шаг к реализации сценария Кремля о прямом диалоге с Донецком и Луганском". Так считает бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко.

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По ее мнению, официальное включение в ТКГ представителей исполнительной власти на уровне вице-премьера и заместителей министров "поднимет статус так называемых "представителей" ОРДЛО, которые сидят в Минске как приглашенные, а не участники".

В то же время, по словам Геращенко, представительство России постепенно снижается. Это тактика Кремля: представить все так, будто россияне на переговорах — только модераторы, считает она.

"Присутствие в Минске руководителей профильных комитетов ВР также позволит РФ и их марионеткам более громко говорить о "согласовании украинского законодательства с ОРДЛО", - написала Геращенко.

"Нас упорно толкают к местным выборам под дулами автоматов в октябре 20 на Донбассе. И это будут псевдовыборы, конечно, но они помогут Москве снять санкции", - считает депутат.

"импульс" переговорам в Минске. Вчера стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил включить в украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу представителей Кабмина не ниже замминистра, а также народных депутатов. По словам Ермака, это нужно для того, что дать

Сегодня президент Владимир Зеленский уже утвердил новый состав украинской делегации в ТКГ.