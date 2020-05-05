Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бывший представитель Украины в Минске: Новая инициатива Ермака - сценарий Кремля

Бывший представитель Украины в Минске: Новая инициатива Ермака - сценарий Кремля - Фото
Ирина Геращенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
05.05.2020, 17:51

Ирина Геращенко считает что участие в Минске представителей Кабмина и Рады поднимет статус "представителей" ОРДЛО

Включение представителей Кабмина и Верховной Рады в переговорную группу по Донбассу в Минске — это "продолжение легитимизации "республик" и "новый шаг к реализации сценария Кремля о прямом диалоге с Донецком и Луганском". Так считает бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее мнению, официальное включение в ТКГ представителей исполнительной власти на уровне вице-премьера и заместителей министров "поднимет статус так называемых "представителей" ОРДЛО, которые сидят в Минске как приглашенные, а не участники".

В то же время, по словам Геращенко, представительство России постепенно снижается. Это тактика Кремля: представить все так, будто россияне на переговорах — только модераторы, считает она.

"Присутствие в Минске руководителей профильных комитетов ВР также позволит РФ и их марионеткам более громко говорить о "согласовании украинского законодательства с ОРДЛО", - написала Геращенко.

"Нас упорно толкают к местным выборам под дулами автоматов в октябре 20 на Донбассе. И это будут псевдовыборы, конечно, но они помогут Москве снять санкции", - считает депутат.

  • Вчера стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил включить в украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу представителей Кабмина не ниже замминистра, а также народных депутатов. По словам Ермака, это нужно для того, что дать "импульс" переговорам в Минске. 
  • Сегодня президент Владимир Зеленский уже утвердил новый состав украинской делегации в ТКГ. 
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Донбасс Ирина Геращенко минск ткг андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 