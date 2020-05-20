Зеленский журналистке канала NewsOne: Вас можно смотреть, слушать вас сложно

Президент Владимир Зеленский заявил, что смотреть подконтрольный политику Виктору Медведчуку телеканал NewsOne он может, но не слушать его. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года президентства, вступив в диалог с журналисткой канала.
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- Вы же канал NewsOne?
- Да, канал NewsOne. Смотрите, пожалуйста.
- Вас можно смотреть, слушать вас сложно.
Зеленский добавил, что у собственников NewsOne "есть деньги, и они могли бы также помочь нашей стране", добавив, что речь идет об $1 млрд "на помощь именно бедным людям".
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На ее вопрос "настал ли конец эпохи бедности" (предвыборный лозунг Зеленского, - ред.), президент ответил, что "совершенно точно нет", и аргументировал это тем, что в мире наступил глобальный кризис из-за коронавируса: "У нас нет просто так денег, они не падают с неба".
На второй вопрос журналистки, "одним предложение – чем вы отличаетесь от (пятого президента Петра) Порошенко", действующий глава государства сказал, что "всем" – "как физиологически, так и как президент. Я честный и порядочный человек".