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Зеленский журналистке канала NewsOne: Вас можно смотреть, слушать вас сложно

Зеленский журналистке канала NewsOne: Вас можно смотреть, слушать вас сложно - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
20.05.2020, 12:57

Президент намекнул собственникам телеканала, что они "могли бы помочь стране деньгами"

Президент Владимир Зеленский заявил, что смотреть подконтрольный политику Виктору Медведчуку телеканал NewsOne он может, но не слушать его. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года президентства, вступив в диалог с журналисткой канала. 

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- Вы же канал NewsOne?
- Да, канал NewsOne. Смотрите, пожалуйста.
- Вас можно смотреть, слушать вас сложно.

Зеленский добавил, что у собственников NewsOne "есть деньги, и они могли бы также помочь нашей стране", добавив, что речь идет об $1 млрд "на помощь именно бедным людям".

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На ее вопрос "настал ли конец эпохи бедности" (предвыборный лозунг Зеленского, - ред.), президент ответил, что "совершенно точно нет", и аргументировал это тем, что в мире наступил глобальный кризис из-за коронавируса: "У нас нет просто так денег, они не падают с неба". 

На второй вопрос журналистки, "одним предложение – чем вы отличаетесь от (пятого президента Петра) Порошенко", действующий глава государства сказал, что "всем" – "как физиологически, так и как президент. Я честный и порядочный человек".

  • Летом 2019-го подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина украинский канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - хотел провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Идею сорвали.
  • 31 августа того же года Зеленский сказал, что "история с ОПЗЖ и каналами Медведчука "плохо кончится".
Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский пресс-конференция
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