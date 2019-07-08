Зеленский - сотрудникам NewsOne: Вы не собственность Медведчука

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сегодня записал видео по поводу попыток пропагандистов РФ пробраться в украинский телеэфир, и отдельно обратился к сотрудникам подконтрольного Виктору Медведчуку (кум российского президента) телеканала NewsOne - именно там собираются проводить телемост.

"Кто-то купил каналы, но не вас. Вы - не собственность. Вы - не коллекция Медведчука. Не слуги Рабиновича. Вы - четвертая власть, вы - тоже слуги народа", - сказал он.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина украинский канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Секретарь СНБО попросил "прекратить истерику" и заверил, что "работает над решениями". Позднее президент Зеленский обратился к Путину: "Надо поговорить?" Давайте", а украинцев призвал сохранять спокойствие.