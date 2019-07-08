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08.07.2019, 13:06

Зеленский - сотрудникам NewsOne: Вы не собственность Медведчука

Зеленский - сотрудникам NewsOne: Вы не собственность Медведчука - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Глава государства обратился к тем, кто работает на подконтрольном пророссийскому политику украинском телеканале

Президент Владимир Зеленский сегодня записал видео по поводу попыток пропагандистов РФ пробраться в украинский телеэфир, и отдельно обратился к сотрудникам подконтрольного Виктору Медведчуку (кум российского президента) телеканала NewsOne - именно там собираются проводить телемост.

"Кто-то купил каналы, но не вас. Вы - не собственность. Вы - не коллекция Медведчука. Не слуги Рабиновича. Вы - четвертая власть, вы - тоже слуги народа", - сказал он.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина украинский канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Секретарь СНБО попросил "прекратить истерику" и заверил, что "работает над решениями". Позднее президент Зеленский обратился к Путину: "Надо поговорить?" Давайте", а украинцев призвал сохранять спокойствие.

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Теги: Владимир Зеленский, NewsOne, пропаганда, журналистика, телемост
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