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Война на Донбассе. С начала года погибли 32 военных - Минобороны

Война на Донбассе. С начала года погибли 32 военных - Минобороны - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
19.06.2020, 13:50

По данным Минобороны, за пять месяцев 2020 года ранены 220 военных

С 1 января по 31 мая 2020 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли 32 военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны, сообщает Радио Свобода.

"220 военных были ранены с начала года", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что с начала гибридной войны на Донбассе по состоянию на 31 мая 2020 года погибли 2644 военнослужащих ВСУ, 10 033 - получили ранения.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • Несмотря на все доказательства, Россия все это время отрицает свое участие.
  • 17 июня 2020-го на Донбассе от пулевого ранения погиб матрос, старший солдат Илья Струк, уроженец села Летничье Волынской области. 

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Арина Толина
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