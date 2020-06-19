Война на Донбассе. С начала года погибли 32 военных - Минобороны

С 1 января по 31 мая 2020 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли 32 военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны, сообщает Радио Свобода.
"220 военных были ранены с начала года", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что с начала гибридной войны на Донбассе по состоянию на 31 мая 2020 года погибли 2644 военнослужащих ВСУ, 10 033 - получили ранения.
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Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса.
- C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
- Несмотря на все доказательства, Россия все это время отрицает свое участие.
- 17 июня 2020-го на Донбассе от пулевого ранения погиб матрос, старший солдат Илья Струк, уроженец села Летничье Волынской области.
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Арина Толина