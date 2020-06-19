Война на Донбассе. С начала года погибли 32 военных - Минобороны

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

С 1 января по 31 мая 2020 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли 32 военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны, сообщает Радио Свобода.

"220 военных были ранены с начала года", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что с начала гибридной войны на Донбассе по состоянию на 31 мая 2020 года погибли 2644 военнослужащих ВСУ, 10 033 - получили ранения.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Несмотря на все доказательства, Россия все это время отрицает свое участие.

17 июня 2020-го на Донбассе от пулевого ранения погиб матрос, старший солдат Илья Струк, уроженец села Летничье Волынской области.

Читайте также: На Донбассе погиб военнослужащий