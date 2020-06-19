На Донбассе погиб военнослужащий

Фото: пресс-служба Офиса президента

Вчера вечером, 18 июня, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий, еще один боец получил ранения. Об этом говорится в утренней фронтовой сводке гибридной войны России против Украины.

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Имя погибшего и подразделение будут названы позднее, когда о трагедии известят семью бойца. Эта информация появится здесь и в хронике войны.

За минувшие сутки оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Применялось различное вооружение: минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, пулеметы, стрелковое и снайперское оружие. На все провокации боевиков был дан "адекватный ответ".

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Сегодня потерь нет.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Несмотря на все доказательства, Россия все это время отрицает свое участие.

17 июня 2020-го на Донбассе от пулевого ранения погиб матрос, старший солдат Илья Струк, уроженец села Летничье Волынской области.

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