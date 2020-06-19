На Донбассе погиб военнослужащий

Вчера вечером, 18 июня, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий, еще один боец получил ранения. Об этом говорится в утренней фронтовой сводке гибридной войны России против Украины.
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Имя погибшего и подразделение будут названы позднее, когда о трагедии известят семью бойца. Эта информация появится здесь и в хронике войны.
За минувшие сутки оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Применялось различное вооружение: минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, пулеметы, стрелковое и снайперское оружие. На все провокации боевиков был дан "адекватный ответ".
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Сегодня потерь нет.
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