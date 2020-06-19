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На Донбассе погиб военнослужащий

На Донбассе погиб военнослужащий - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента
19.06.2020, 07:39

Вчера, 18 июня, "горячо" в зоне боевых действий было недалеко Авдеевки, в пригороде Марьинки, вблизи с. Крымское и рядом с населенным пунктом Орехово

Вчера вечером, 18 июня, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий, еще один боец получил ранения. Об этом говорится в утренней фронтовой сводке гибридной войны России против Украины.

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Имя погибшего и подразделение будут названы позднее, когда о трагедии известят семью бойца. Эта информация появится здесь и в хронике войны.

За минувшие сутки оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Применялось различное вооружение: минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, пулеметы, стрелковое и снайперское оружие. На все провокации боевиков был дан "адекватный ответ".

Смотрите видео: Военные 93-й ОМБр уничтожили минометы и грузовик с боеприпасами боевиков

Сегодня потерь нет.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • Несмотря на все доказательства, Россия все это время отрицает свое участие.
  • 17 июня 2020-го на Донбассе от пулевого ранения погиб матрос, старший солдат Илья Струк, уроженец села Летничье Волынской области. 

Смотрите фото: Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно проводит колонны техники

Евгений Пилипенко
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