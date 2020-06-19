МИД прокомментировал возможное участие жителей ОРДЛО и Крыма в референдуме РФ

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Возможное участие жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина России в референдуме РФ об изменениях в конституцию является очередной попыткой нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявляет пресс-служба МИД Украины.

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В МИД напомнили, что решение о выдаче российских паспортов украинцам на оккупированных территориях Донбасса является грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток оккупации Донбасса.

"Незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права, станет проведение голосования и на территории временно оккупированного Крыма, так как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационной властью на территории полуострова", - заявили в МИД.

В МИД говорят, что результат этого незаконного голосования на территории оккупированного Крыма будет юридически никчемным. "Привлечение к участию в российском референдуме собственников незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования", - резюмировали в МИД.

15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

Bloomberg со ссылкой на двух кремлевских чиновников написал, что Путин анонсировал изменения в российскую конституцию, потому что провалился его план создания единого государства с Беларусью.

10 марта поправку, которая позволит Путину остаться президентом после 2024 года, внесла российский депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

16 июня Радио Свобода сообщала, что пророссийские боевики на Донбассе заявили, что жители оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина России смогут принять участие в референдуме РФ об изменениях в конституцию.

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