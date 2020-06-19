МИД прокомментировал возможное участие жителей ОРДЛО и Крыма в референдуме РФ

Возможное участие жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина России в референдуме РФ об изменениях в конституцию является очередной попыткой нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявляет пресс-служба МИД Украины.
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В МИД напомнили, что решение о выдаче российских паспортов украинцам на оккупированных территориях Донбасса является грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток оккупации Донбасса.
"Незаконным как с точки зрения украинского законодательства, так и международного права, станет проведение голосования и на территории временно оккупированного Крыма, так как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационной властью на территории полуострова", - заявили в МИД.
В МИД говорят, что результат этого незаконного голосования на территории оккупированного Крыма будет юридически никчемным. "Привлечение к участию в российском референдуме собственников незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования", - резюмировали в МИД.
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