В МИД предупредили о возможной агрессии РФ уже в ближайшей преспективе

Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)

Россия в ближайшей перспективе может использовать военный потенциал для нового наступления на Украину. Об этом, комментируя грядущие российские учения Кавказ-2020, в интервью Интерфакс-Украина замминистра иностранных дел Василий Боднар.

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"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, - сказал он.

По словам дипломата, РФ наращивает потенциал на восточной границе Украины, усиливает группировки во временно оккупированном Крыму и "достаточно часто" приводит в максимальную боевую готовность наемников на Донбассе. "Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет", - отметил Боднар.

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Среди внутренних причин возможной агрессии Боднар называет недовольство в связи с голосованием о поправках в Конституцию РФ, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина. Среди внешних – вопрос о поставке воды в Крым.

Боднар говорит, что западные партнеры, в частности Франция и Германия учитывают обеспокоенность Украины возможностью таких сценариев. При этом дипломат отмечает, что некоторые страны уже начали давать военную помощь. Например, США передали противотанковые ракеты Javelin, возобновили работу тренировочные группы Великобритании и Канады.

экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил , что в 25 июняначале осени РФ, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в оккупированный Крым.

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