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Представитель Донецка о заявлении Грызлова: Смешно. Россияне выдумывают отмазки

Представитель Донецка о заявлении Грызлова: Смешно. Россияне выдумывают отмазки - Фото
Денис Казанский (скриншот из видеозаписи)
26.06.2020, 00:22

Представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский рассказал о том, что происходило сегодня на заседании в политической подгруппе

Россия отказывается восстанавливать линию разграничения, которая была определена в минском меморандуме от 19 сентября 2014 года. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский, комментируя заявления представителя РФ в ТКГ Бориса Грызлова о том, что на сегодняшнем заседании якобы началось "детальное обсуждение закона об особом статусе".

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"Когда очень хочется показать какую-то победу, но показать нечего, рождаются такие заголовки и такие словесные конструкции, как у Грызлова))) Особенно смешно все это читать, когда видишь весь процесс изнутри. Оказывается, сегодня началось "детальное обсуждение закона об особом статусе". А до этого что 5 лет было? Загадка...", – написал Казанский.

Он "расшифровал", что означает "начало диалога по закону об особом статусе".

По словам Казанского, на заседании политической подгруппы украинская сторона подняла вопрос о том, что именно считать территорией ОРДЛО.

Он отметил, что в минском меморандуме от 19 сентября 2014 года четко определена линия разграничения с указанием конкретных координат, которая и должна быть по договору границей ОРДЛО. Но она существенно отличается от той линии, которую есть сейчас.

Казанский напомнил, что в 2015 году боевики, нарушив минские соглашения, захватили у Украины еще 1700 квадратных километров территории с городами Дебальцево, Углегорск и населенными пунктами меньшего размера.

"Следовательно, в соответствии с минскими соглашениями, эти нарушения должны быть устранены российской стороной. Но россияне устранять эти нарушения и возвращать захваченные территории отказываются. Причем, отмазки лепят совершенно смехотворные из серии "ну что вам жалко, что ли?" И это одна из главных причин, почему минские соглашения не выполняются и никакого прогресса в переговорах нет", – резюмировал представитель Донецка в ТКГ.

Наталия Медведева
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Денис Казанский ткг
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