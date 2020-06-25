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Украина готова открыть два новых пункта пропуска в Луганской области – ОП

Украина готова открыть два новых пункта пропуска в Луганской области – ОП - Фото
КПВВ Новотроицкое (Фото: пресс-служба ГПСУ)
25.06.2020, 23:38

На заседании Трехсторонней контактной группы обсуждали возможность открытия новых пунктов пропуска на Донбассе

Сегодня, 25 июня, на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации, обсуждали возможность открытия новых пунктов пропуска. Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям.

Кроме того, украинская сторона в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ.

Читайте также: На переговорах в Минске говорили о ядерных отходах на территории ОРДЛО

Наталия Медведева
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