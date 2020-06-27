На Донбассе погиб военный

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Двое военнослужащих пострадали в результате взрыва неизвестного боеприпаса вблизи Старогнатовки, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Смерть бойца наступила в результате множественных осколочных ранений. Другой боец, получивший ранения, доставлен в больницу и получает необходимую медицинскую помощь.

Также сегодня во время разминирования вблизи Марьинки ранение в следствие подрыва неизвестного взрывного устройства получил сапер. Он получает медицинскую помощь, обстоятельства происшествия выясняются.

За текущие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, использую запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибром 122 и 120 мм, а также минометы, гранатометы разных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

11 июня 2020-го бойцы операции объединенных сил ликвидировали восемь российских оккупантов и коллаборационистов.