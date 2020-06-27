Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Донбассе погиб военный

На Донбассе погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
27.06.2020, 18:24

За текущие сутки боевики пять раз нарушали режим прекращения огня

Двое военнослужащих пострадали в результате взрыва неизвестного боеприпаса вблизи Старогнатовки, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Смерть бойца наступила в результате множественных осколочных ранений. Другой боец, получивший ранения, доставлен в больницу и получает необходимую медицинскую помощь.

Также сегодня во время разминирования вблизи Марьинки ранение в следствие подрыва неизвестного взрывного устройства получил сапер. Он получает медицинскую помощь, обстоятельства происшествия выясняются.

За текущие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, использую запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибром 122 и 120 мм, а также минометы, гранатометы разных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • 11 июня 2020-го бойцы операции объединенных сил ликвидировали восемь российских оккупантов и коллаборационистов.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
оос война Донбасс потери
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 