Нет никакого нового законопроекта об особом статусе ОРДЛО - участник ТКГ

Офис президента подготовил поправки к уже существующему законопроекту об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не новый законопроект, как об этом ранее заявил глава ОП Андрей Ермак. Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии сказал представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он считает, что "или журналисты, или глава Офиса президента неправильно выразился".
Гармаш рассказал, что на прошлой неделе на заседании ТКГ рассматривали поправки к 10-й статье действующего закона об особом статусе, "в которых действительно первым пунктом идет имплементация формулы Штайнмайера".
Ранее Ермак в интервью LB.ua сказал, что Офис президента подготовил новый законопроект об особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса с внедренной в него формулой Штайнмайера.
"Сегодня (когда была запись интервью, не уточняется, - ред.) мы представили первый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имплементированной формулой Штайнмайера", - сказал он. Поскольку сейчас уже действует такой закон, очевидно, Ермак имел в виду не "первый", а "новый" закон.
Читайте также: Украина разрабатывает особую модель судопроизводства для ОРДЛО - Резников