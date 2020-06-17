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Нет никакого нового законопроекта об особом статусе ОРДЛО - участник ТКГ

Нет никакого нового законопроекта об особом статусе ОРДЛО - участник ТКГ - Фото
Сергей Гармаш (скриншот с видео)
17.06.2020, 20:54

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ утверждает, что речь идет о поправках в действующий закон

Офис президента подготовил поправки к уже существующему законопроекту об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не новый законопроект, как об этом ранее заявил глава ОП Андрей Ермак. Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии сказал представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

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Он считает, что "или журналисты, или глава Офиса президента неправильно выразился".

Гармаш рассказал, что на прошлой неделе на заседании ТКГ рассматривали поправки к 10-й статье действующего закона об особом статусе, "в которых действительно первым пунктом идет имплементация формулы Штайнмайера".

Ранее Ермак в интервью LB.ua сказал, что Офис президента подготовил новый законопроект об особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса с внедренной в него формулой Штайнмайера.

"Сегодня (когда была запись интервью, не уточняется, - ред.) мы представили первый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имплементированной формулой Штайнмайера", - сказал он. Поскольку сейчас уже действует такой закон, очевидно, Ермак имел в виду не "первый", а "новый" закон. 

СПРАВКА. "Формула Штайнмайера" - это предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером вариант реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление Донбассу "особого статуса через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ ". По словам экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко, формула предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами". В то же время экс-министр Павел Климкин подчеркивает, что стандарты ОБСЕ запрещают проведение выборов при наличии иностранных войск и наемников.

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Вадим Ребрина
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