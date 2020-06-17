Украина разрабатывает особую модель судопроизводства для ОРДЛО - Резников

Алексей Резников (фото - LIGA.net)

После деоккупации временно оккупированных территорий Донбасса там будет создан специальный режим, предусматривающий особую модель судопроизводства. Об этом в ходе онлайн-дискуссии на площадке Королевского института международных отношений Chatham House (Великобритания) сказал вице-премьер Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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По словам Резникова, эта особая модель судопроизводства будет стимулировать инвестиции.

"Один из ключевых компонентов государственной политики в этой сфере - комплекс мероприятий переходного правосудия. Они позволят восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления. И уже на будущее мы прорабатываем возможность создания специального режима, который будет предусматривать особую модель осуществления судопроизводства и за счет этого стимулировать инвестиционный поток", - сказал Резников.

Он отметил, что идея закрепления в Конституции какого-либо "особого статуса" для отдельных районов Донецкой и Луганской областей не рассматривается. После деоккупации они, по словам вице-премьера, смогут воспользоваться преимуществами децентрализации наравне с другими регионами Украины.

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Резников убежден, что подавляющее большинство населения на временно оккупированных территориях - это люди, "которые стали заложниками оккупантов и к которым у украинской власти не будет претензий". Украина будет инициировать закрепление на законодательном уровне процедур отделения тех, кто совершал преступления, от тех, "кто был заложником оккупационного режима", отметил чиновник.

Резников сообщил, что на базе Минреинтеграции будет создана специальная экспертная рабочая группа для выработки пакета законопроектов по внедрению системы переходного правосудия на Донбассе.

Офис президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией территорий Донбасса с внедренной в него формулой Штайнмайера .

12 июня в Париже украинская делегация в нормандском формате провела переговоры по минскому процессу с французской стороной.