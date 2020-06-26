На оккупированном Донбассе увеличилось количество российских снайперов - ГУР

Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На территории временно оккупированного Донбасса увеличилось количество российских снайперских групп. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"Мы отмечаем увеличение количества снайперского вооружения и снайперских групп. И здесь речь идет не только о снайперском подразделении ФСБ, информация о котором имеется в открытых источниках, но и других подразделениях спецназначения – они проходят обучение на нашей территории", - отметил Скибицкий.

По его словам, украинская разведка продолжает фиксировать применение российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые взяты на вооружение РФ с 2012 года.

"Видим, как россияне заходят на нашу территорию, проводят испытания и использование в боевых условиях новых систем вооружения и техники. После этого возвращаются на территорию РФ для модернизации", - добавил представитель ГУР.

26 июня сообщалось, что Скибицкий заявил - Россия использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом.

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