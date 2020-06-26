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На оккупированном Донбассе увеличилось количество российских снайперов - ГУР

На оккупированном Донбассе увеличилось количество российских снайперов - ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.06.2020, 08:25

Украинская разведка сообщает, что в ОРДЛО российские подразделения спецназначения проходят обучение

На территории временно оккупированного Донбасса увеличилось количество российских снайперских групп.  Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"Мы отмечаем увеличение количества снайперского вооружения и снайперских групп. И здесь речь идет не только о снайперском подразделении ФСБ, информация о котором имеется в открытых источниках, но и других подразделениях спецназначения – они проходят обучение на нашей территории", - отметил Скибицкий.

По его словам, украинская разведка продолжает фиксировать применение российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые взяты на вооружение РФ с 2012 года.

"Видим, как россияне заходят на нашу территорию, проводят испытания и использование в боевых условиях новых систем вооружения и техники. После этого возвращаются на территорию РФ для модернизации", - добавил представитель ГУР.

  • 26 июня сообщалось, что Скибицкий заявил - Россия использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом.
  • LIGA.net ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

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Арина Толина
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Россия война ордло гур снайпер Вадим Скибицкий
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