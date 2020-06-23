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Россия затягивает дело MH17: сомневаются в Буке, опять вспомнили "истребитель"

Россия затягивает дело MH17: сомневаются в Буке, опять вспомнили "истребитель" - Фото
Олег Пулатов (фото - bellingcat.com)
23.06.2020, 06:40

Защита обвиняемого россиянина считает, что расследование следственной группы (JIT) "не было успешным": "Был ряд препятствий, что усложнило его ход"

Адвокаты одного из трех обвиняемых по делу сбитого над Донбассом Boeing рейса MH17 - подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова – выразили сомнение в главной версии следствия: по ней самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса Бук. Об этом пишет Deutsche Welle, отслеживая досудебные слушания в комплексе Схипхол.

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Такую позицию Пулатова (который, как и все обвиняемые, не участвует лично) озвучил его нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк.

"Главный сценарий был принят очень скоро - очень быстро они (следствие, - ред.) пришли к выводу, что это был Бук. Все, что было обнародовано, было сфокусировано только на сценарии, в котором фигурирует Бук. Они никогда не опрашивали свидетелей из украинской армии или свидетелей, что самолет был сбит истребителем. Мы просим дальнейшего расследования", - заявил адвокат россиянина.

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По мнению ван Эйка, на месте крушения лайнера не было возможности провести расследование, так как "почти четыре месяца туда не было доступа": "Это означает, что с доказательствами могли играть или их могли даже подбросить".

Россия неоднократно озвучивала самые разные "версии", что могло привести к трагедии в 2014-м: в том числе и вариант, что Boieng сбил "украинский истребитель". Позднее этот вариант отбросили сами россияне.

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Евгений Пилипенко
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JIT Донбасс гаага MH17 свидетель Олег Пулатов
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