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Дело MH17. Адвокаты одного из подозреваемых не знают, кто им платит

Дело MH17. Адвокаты одного из подозреваемых не знают, кто им платит - Фото
Суд по делу MH17 в Гааге (Фото: EPA)
10.03.2020, 13:57

Адвокаты подозреваемого в причастности к атаке малайзийского Boeing 777 MH17 Олега Пулатова не знают, откуда поступили средства на его защиту

Адвокаты, которые будут представлять интересы одного из подозреваемых в причастности к атаке малайзийского Boeing 777 MH17 Олега Пулатова, заявили, что они не знают, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется его защита. Об этом сообщает Голос Америки

По словам адвоката Будевейна Ван Эйка, для юридической помощи Пулатову "создан фонд": "Это российская фундация созданная в РФ". Сторона защиты не знает, откуда поступили средства в этот фонд.

Еще один адвокат Сабин тэн Дошхат заявила, что "создание фонда, куда могут вносить средства в больших международных процессах, не является чем-то необычным".

  • Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид ХарченкоОбъявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. РФ назвала все "голословными обвинениями". На суде присутствуют адвокаты Пулатова. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко не комментировал.
  • Вчера в Нидерландах начался суд по делу MH17. При этом расследование продолжается.

Смотрите также: Дело MH17. Военные на Донбассе задержали "свидетеля для Гааги"

Владислав Сердюк
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MH17 Олег Пулатов
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