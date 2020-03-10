Дело MH17. Адвокаты одного из подозреваемых не знают, кто им платит

Суд по делу MH17 в Гааге (Фото: EPA)

Адвокаты, которые будут представлять интересы одного из подозреваемых в причастности к атаке малайзийского Boeing 777 MH17 Олега Пулатова, заявили, что они не знают, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется его защита. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам адвоката Будевейна Ван Эйка, для юридической помощи Пулатову "создан фонд": "Это российская фундация созданная в РФ". Сторона защиты не знает, откуда поступили средства в этот фонд.

Еще один адвокат Сабин тэн Дошхат заявила, что "создание фонда, куда могут вносить средства в больших международных процессах, не является чем-то необычным".

Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко Объявлены подозрения, но их . РФ назвала все не будут экстрадировать . РФ назвала все "голословными обвинениями". На суде присутствуют адвокаты Пулатова. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко не комментировал.

Вчера в Нидерландах начался суд по делу MH17. При этом расследование продолжается

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