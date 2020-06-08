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Дело МН17. На суде нет никого из подозреваемых, одного представляет адвокат

Дело МН17. На суде нет никого из подозреваемых, одного представляет адвокат - Фото
Фото: EPA
08.06.2020, 12:30

Из-за коронавируса количество людей в зале заседаний ограничено

На вторую сессию судебного процесса по делу о сбитом боевиками во временно оккупированном Донбассе самолете рейса МН17 не явился ни один из четырех подозреваемых. Об этом объявил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, сообщает Европейская правда.

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Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, террорист Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Они также отсутствовали во время первого заседания в марте.

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Пулатов представлен в процессе командой адвокатов, двое из них находятся сегодня на заседании. Пулатова считают одним из тех, кто отвечал за перевозку ЗРК Бук и предоставлении экипажу установки данных о точке для запуска ракет по целям

Из-за коронавируса количество людей в зале заседаний ограничено, по два представителя от стороны защиты и обвинения.

Судья отметил, что дело рассматриваться в отсутствие обвиняемых, и все представленные данные будут касаться всех четырех, если не будет отдельно указано иное.

В марте сообщалось, что Пулатова, который в 2014 году был одним из руководителей разведки боевиков на Донбассе, представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Также им будет помогать российский юрист Елена Кутина, однако россиянка по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.

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Арина Толина
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Донбасс гаага авиакатастрофа МН17 игорь гиркин Олег Пулатов
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