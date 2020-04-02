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Уволился руководитель международной следственной группы по делу MH17

Уволился руководитель международной следственной группы по делу MH17 - Фото
Фред Вестербеке (фото - ЕРА)
02.04.2020, 07:13

О награждении прокурора Фреда Вестербеке, который довел дело МН17 до суда, хлопотали родственники жертв крушения пассажирского лайнера Boеing

Главный государственный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который долгое время был руководителем международной следственной группы (JIT) в деле о трагедии лайнера Boeing рейса MH17 над Донбассом, покинул этот пост и перешел на работу в полицию. Об этом пишет пресс-служба Минюста Нидерландов.

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Чтобы отметить его достижения по делу MH17, глава ведомства вручил Вестербеке орден Оранье-Нассау: обычно им награждает монарх за особые заслуги перед государством.

Фото: пресс-служба Минюста Нидерландов

"Не у всех с вами был приятный опыт, особенно в России и в Донецкой области, где есть люди, которые могут попить вам кровь. В вашем стремлении узнать правду о катастрофе MH17 вы не были запуганы или остановлены кем-либо или чем-либо. Кампании по дезинформации, атаки на честность расследования, попытки создать путаницу, дикие обвинения: все от вас рикошетило", - отметил глава Минюста страны на вручении награды.

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С 1 апреля Вестербеке назначен новым начальником роттердамской полиции.

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Евгений Пилипенко
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