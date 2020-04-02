Уволился руководитель международной следственной группы по делу MH17

Фред Вестербеке (фото - ЕРА)

Главный государственный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который долгое время был руководителем международной следственной группы (JIT) в деле о трагедии лайнера Boeing рейса MH17 над Донбассом, покинул этот пост и перешел на работу в полицию. Об этом пишет пресс-служба Минюста Нидерландов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чтобы отметить его достижения по делу MH17, глава ведомства вручил Вестербеке орден Оранье-Нассау: обычно им награждает монарх за особые заслуги перед государством.

Фото: пресс-служба Минюста Нидерландов

"Не у всех с вами был приятный опыт, особенно в России и в Донецкой области, где есть люди, которые могут попить вам кровь. В вашем стремлении узнать правду о катастрофе MH17 вы не были запуганы или остановлены кем-либо или чем-либо. Кампании по дезинформации, атаки на честность расследования, попытки создать путаницу, дикие обвинения: все от вас рикошетило", - отметил глава Минюста страны на вручении награды.

Читайте также: Путин дал разрешение перебросить Бук на Донбасс - адвокат потерпевших

С 1 апреля Вестербеке назначен новым начальником роттердамской полиции.

Читайте также: Из РФ отправили на Донбасс два "Бука": один сбил Boeing – прокуратура