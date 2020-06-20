Война на Донбассе. Боевики из артсистем обстреляли позиции ВСУ: ранен военный

Сегодня, 20 июня, боевики, нарушая минские договоренности, обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехово из артиллерийских систем и минометов. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.
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В результате обстрелов ранен один украинский военный, ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
"Подразделения объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются",- отметили в штабе ООС.
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