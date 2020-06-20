Война на Донбассе. Боевики из артсистем обстреляли позиции ВСУ: ранен военный

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Сегодня, 20 июня, боевики, нарушая минские договоренности, обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехово из артиллерийских систем и минометов. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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В результате обстрелов ранен один украинский военный, ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Подразделения объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются",- отметили в штабе ООС.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Несмотря на все доказательства, Россия все это время отрицает свое участие.

17 июня 2020-го на Донбассе от пулевого ранения погиб матрос, старший солдат Илья Струк, уроженец села Летничье Волынской области.

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