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Война на Донбассе. Боевики из артсистем обстреляли позиции ВСУ: ранен военный

Война на Донбассе. Боевики из артсистем обстреляли позиции ВСУ: ранен военный - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
20.06.2020, 10:55

По данным штаба ООС, сегодня ранение получил один украинский военный

Сегодня, 20 июня, боевики, нарушая минские договоренности, обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехово из артиллерийских систем и минометов. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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В результате обстрелов ранен один украинский военный, ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Подразделения объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются",- отметили в штабе ООС.

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Арина Толина
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