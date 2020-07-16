Раненого 13 июля возле Зайцево украинского военного начали искать - Минобороны

От СММ ОБСЕ получены гарантии режима "тишина" для поиска, сообщили в Минобороны

Раненый 13 июля возле Зайцево Донецкой области украинский военнослужащий до сих пор находится в районе обстрела украинской эвакуационной группы. Его поиски начались сегодня в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"По инициативе украинской стороны от СММ ОБСЕ получены гарантии режима "тишина" для поиска третьего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны сообщили, что командование объединенных сил пытается забрать тело погибшего военного медика.

Тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего у Зайцево 13 июля, уже передано на контролируемую Украиной территорию. Прощание с погибшим состоится 17 июля, в 11:00 в городе Лиман Донецкой области.

В ВСУ говорят , что боевики дали согласие на режим тишины, а потом сами же его нарушили. Впоследствии тело погибшего медика и раненого военного не удавалось забрать, так как, по информации ВСУ, оккупанты не давали согласия на прекращение огня. Военный, которого сегодня начали искать, был ранен 13 июля, когда украинская эвакуационная группа отправилась за телом подорвавшегося на мине военнослужащего и попала в засаду боевиков. Тогда погиб военный медик.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).

Президент Владимир Зеленский заявил , что держит под личным контролем ситуацию с убийством медика.

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Вадим Ребрина

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