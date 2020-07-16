Раненого 13 июля возле Зайцево украинского военного начали искать - Минобороны
От СММ ОБСЕ получены гарантии режима "тишина" для поиска, сообщили в Минобороны
Раненый 13 июля возле Зайцево Донецкой области украинский военнослужащий до сих пор находится в районе обстрела украинской эвакуационной группы. Его поиски начались сегодня в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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"По инициативе украинской стороны от СММ ОБСЕ получены гарантии режима "тишина" для поиска третьего военнослужащего", - говорится в сообщении.
Также в Минобороны сообщили, что командование объединенных сил пытается забрать тело погибшего военного медика.
Тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего у Зайцево 13 июля, уже передано на контролируемую Украиной территорию. Прощание с погибшим состоится 17 июля, в 11:00 в городе Лиман Донецкой области.
- Военный, которого сегодня начали искать, был ранен 13 июля, когда украинская эвакуационная группа отправилась за телом подорвавшегося на мине военнослужащего и попала в засаду боевиков. Тогда погиб военный медик. В ВСУ говорят, что боевики дали согласие на режим тишины, а потом сами же его нарушили. Впоследствии тело погибшего медика и раненого военного не удавалось забрать, так как, по информации ВСУ, оккупанты не давали согласия на прекращение огня.
- Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).
- Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с убийством медика.
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