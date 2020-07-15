В СММ ОБСЕ объяснили, почему не включили в отчет гибель медика на Донбассе

Миссия проигнорировала вопрос, был ли согласован с ней режим тишины, необходимый для эвакуации

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не включила в свой отчет убийство украинского военного медика возле Зайцево Донецкой области потому, что "сообщает исключительно факты, которые миссия установила". Также там отметили, что не занимаются "военными потерями". Об этом говорится в ответе СММ ОБСЕ на запрос Бабеля.

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Издание сообщает, что миссия проигнорировала вопрос, был ли согласован с ней режим тишины, необходимый для эвакуации погибшего военного.

На вопрос, почему этот инцидент совсем не отражен в отчете за 13 июля, в СММ ответили: "СММ сообщает исключительно факты, которые миссия установила, и сосредотачивает деятельность на отчетности о подтвержденных жертвах среди мирного населения, а не военных потерях. При наличии результаты соответствующих наблюдений будут приводиться в отчетах СММ".

13 июля на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.

В ВСУ рассказали подробности о засаде, в которую попали украинские военные. Там настаивают, что решим тишины был согласован с боевиками посредством представителей СММ ОБСЕ.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).

Вчера президент Владимир Зеленский заявил , что держит под личным контролем ситуацию с убийством медика.

Вадим Ребрина

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