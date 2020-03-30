Сивохо больше не советник секретаря СНБО - СМИ

Сергей Сивохо больше не является внештатным советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом со ссылкой на ответ из СНБО пишет издание Детектора медиа.
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"По состоянию на 24 марта с. г. (дата направления запроса, - ред.) Сивохо не является советником секретаря СНБО на общественных началах", - говорится в ответе Аппарата СНБО на журналистский запрос.
Также уволен с аналогичной должности Максим Ткаченко: он больше не советник секретаря СНБО Алексея Данилова.
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