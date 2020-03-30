Сивохо больше не советник секретаря СНБО - СМИ

Сергей Сивохо (скриншот из трансляции канала Наш)

Сергей Сивохо больше не является внештатным советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом со ссылкой на ответ из СНБО пишет издание Детектора медиа.

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"По состоянию на 24 марта с. г. (дата направления запроса, - ред.) Сивохо не является советником секретаря СНБО на общественных началах", - говорится в ответе Аппарата СНБО на журналистский запрос.

Также уволен с аналогичной должности Максим Ткаченко: он больше не советник секретаря СНБО Алексея Данилова.

21 октября 2019-го э кс-продюсер Квартала-95 Сивохо стал советником секретаря СНБО Данилова : он отвечал за гуманитарную политику, "работу с людьми и смыслами".

Сивохо - комик, актер, телеведущий, бывший КВНщик. В 2019 году баллотировался в Донецкой области, но в Раду не прошел.

Ткаченко - экс-директор и совладелец ООО "Квартал-концерт" и театрально-концертного агентства ООО "Нью Фридом". В 2019-м прошел в Раду по спискам партии Слуга народа.

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