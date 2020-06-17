Ермак: Разогретое общество несправедливо навесило на Сивохо обвинения

Общество "неправильно восприняло" некоторые действия экс-советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо и "несправедливо навесило на него обвинения". Об этом в интервью LB рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Я очень надеюсь, что он (Сивохо, - ред.) сейчас сотрудничает с Министерством по реинтеграции и что его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло. Думаю, разогретое общество неправильно восприняло некоторые вещи и навесило на него обвинения несправедливо", - сказал он.
По словам Ермака, многое в работе Сивохо над "Национальной платформы примирения" было сделано "очень коряво". В то же время он считает, что Сивохо искренен в своем желании, однако это "желание еще не приобрело правильную форму".
"Важно думать над тем, как ты говоришь. В Украине более 13 000 семей потеряли своих близких. Прийти им сказать "Давайте примиряться" – это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла", - подытожил Ермак.
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