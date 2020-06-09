Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сивохо огорчен. Назвал решение Зеленского по Минску "непонятными телодвижениями"

Сивохо огорчен. Назвал решение Зеленского по Минску "непонятными телодвижениями" - Фото
Сергей Сивохо (скриншот из трансляции канала Наш)
09.06.2020, 22:38

Экс-продюсер Квартала-95 и бывший внештатный советник секретаря СНБО считает, что решения президента якобы отдаляют Украину от мира

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал "непонятным телодвижением", которое якобы отдаляет Украину от мира, введение в переговорный процесс по Донбассу четверых вынужденных переселенцев из региона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы все дальше от мира... Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит. А ТКГ — это просто красивые три буквы", - написал Сивохо в Facebook.

Сегодня в рамках ТКГ начали работать журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан. Они должны представлять ОРДЛО в противовес членам террористических организаций ЛНР и ДНР, которых в качестве жителей Донбасса приглашает сейчас российская сторона.

Четверых представителей ОРДЛО отобрали в Офисе президента. По словам первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский лично одобрил кандидатуры.

  • 21 октября 2019 г экс-продюсер Квартала-95, комик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Алексея Данилова: он отвечал за гуманитарную политику, "работу с людьми и смыслами".
  • 12 марта 2020 г Сивохо организовал презентацию "Национальной платформы примирения", где назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Презентация была сорвана
  • 30 марта стало известно, что Сивохо больше не советник секретаря СНБО. 



Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Донбасс минск ткг Сергей Сивохо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 