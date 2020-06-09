Сивохо огорчен. Назвал решение Зеленского по Минску "непонятными телодвижениями"

Сергей Сивохо (скриншот из трансляции канала Наш)

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал "непонятным телодвижением", которое якобы отдаляет Украину от мира, введение в переговорный процесс по Донбассу четверых вынужденных переселенцев из региона.

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"Мы все дальше от мира... Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит. А ТКГ — это просто красивые три буквы", - написал Сивохо в Facebook.

Сегодня в рамках ТКГ начали работать журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан. Они должны представлять ОРДЛО в противовес членам террористических организаций ЛНР и ДНР, которых в качестве жителей Донбасса приглашает сейчас российская сторона.

Четверых представителей ОРДЛО отобрали в Офисе президента. По словам первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский лично одобрил кандидатуры.

21 октября 2019 г э кс-продюсер Квартала-95, комик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Алексея Данилова : он отвечал за гуманитарную политику, "работу с людьми и смыслами".

12 марта 2020 г Сивохо организовал презентацию "Национальной платформы примирения", где назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Презентация была сорвана

30 марта стало известно, что Сивохо больше не советник секретаря СНБО.





