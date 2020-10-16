Жители с паспортами РФ смогут остаться на Донбассе после деоккупации – Резников

Но только на условиях иностранного гражданина

После деоккупации Донбасса его жители, которые имеют российские паспорта и считают себя россиянами, смогут остаться жить в Украине, но в качестве иностранца. Об этом в интервью хорватскому каналу N1 заявил вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Украинцы, которые сейчас живут на оккупированном Донбассе, причисляют себя к российской национальности, имеют российское гражданство, получили паспорта, они будут иметь право на свободный выбор. Если они захотят остаться и жить там, то у них будет статус иностранца в государстве, но, возможно, они захотят выехать", – сказал Резников.

Сегодня, по его словам, в Украине около полутора миллионов внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены бежать из-за российско-украинской войны. И они будут иметь право вернуться и "начать жизнь с нуля, мирную жизнь", сказал вице-премьер.

В декабре 2019 г в России заявляли, что около 125 тысяч жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей получили гражданство России.

В июне 2020 г министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские паспорта на временно оккупированном Донбассе – это филькина грамота.

Вадим Ребрина

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