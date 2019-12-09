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Россия заявляет, что выдала 125 тысяч паспортов на Донбассе

Россия заявляет, что выдала 125 тысяч паспортов на Донбассе - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)
09.12.2019, 18:56

Всего с апреля поступило свыше 160 тысяч заявлений, сообщили в МВД РФ

С апреля 2019 года около 125 тысяч жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей получили гражданство России. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передает Интерфакс.

По его словам, всего с апреля поступило свыше 160 тысяч заявлений.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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