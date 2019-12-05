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Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутренним паспортам - Фото
Биометрический паспорт гражданина Украины (фото - depositphotos.com)
05.12.2019, 14:44

Причины возможного решения Кабмина о запрете - подделка внутренних паспортов и свидетельств о рождении

Гражданам Украины могут запретить въезд в Россию по внутренним паспортам. Об этом госсекретарь МИД Андрей Заяц написал в Twitter.

По его словам, на рассмотрение Кабинета министров подготовлены "предложения в отношении пересечения украинцев по загранпаспортам". 

Ранее директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что Кабмин с 1 марта 2020 года может отменить для граждан Украины возможность пересечения границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Среди причин такого решения он назвал растущее количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов. "Существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней является неадекватной угрозой национальной безопасности Украины", - сказал Погорельцев.

  • В августе пресс-секретарь Европейского Союза сказал, что разрабатываются "единые рекомендации" об "идентификации и возможном непризнании" паспортов РФ, которые оккупанты раздают на захваченной территории Донбасса. 

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