Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Гражданам Украины могут запретить въезд в Россию по внутренним паспортам. Об этом госсекретарь МИД Андрей Заяц написал в Twitter.
По его словам, на рассмотрение Кабинета министров подготовлены "предложения в отношении пересечения украинцев по загранпаспортам".
Ранее директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что Кабмин с 1 марта 2020 года может отменить для граждан Украины возможность пересечения границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Среди причин такого решения он назвал растущее количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов. "Существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней является неадекватной угрозой национальной безопасности Украины", - сказал Погорельцев.
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