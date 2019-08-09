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Пошла реакция. ЕС формирует ответ на паспорта России в Донбассе

Пошла реакция. ЕС формирует ответ на паспорта России в Донбассе - Фото
Паспорт РФ (фото - depositphotos.com)
09.08.2019, 10:14

Европейская комиссия разрабатывает рекомендации в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве

В Европейском союзе разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможном непризнании" паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЕС.  

Как заявляют в ЕС, планируется также и урегулирование вопроса по выдаче виз собственникам таких паспортов. 

Эти рекомендации для стран-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия вместе с Европейской службой иностранных дел в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. 

В заявлении пресс-секретаря ЕС напомнили, что непризнание паспортов РФ, выданных жителям Донбасса, находится в полномочиях каждой страны-члена Евросоюза. 

  • 24 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 
  • 16 июля стало известно, что российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах.
  • 17 июля Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса. 
  • 5 августа в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что они не будут признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если предъявитель паспорта ранее не был гражданином России.
  • 6 августа Литва потребовала от ЕС не признавать такие паспорта. 
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