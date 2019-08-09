Пошла реакция. ЕС формирует ответ на паспорта России в Донбассе

Паспорт РФ (фото - depositphotos.com)

В Европейском союзе разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможном непризнании" паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЕС.

Как заявляют в ЕС, планируется также и урегулирование вопроса по выдаче виз собственникам таких паспортов.

Эти рекомендации для стран-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия вместе с Европейской службой иностранных дел в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве.

В заявлении пресс-секретаря ЕС напомнили, что непризнание паспортов РФ, выданных жителям Донбасса, находится в полномочиях каждой страны-члена Евросоюза.