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Литва требует от ЕС непризнания паспортов РФ, выданных в Донбассе

Литва требует от ЕС непризнания паспортов РФ, выданных в Донбассе - Фото
Паспорт РФ (фото — pixabay.com)
06.08.2019, 11:27

Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что Вильнюс введет односторонние меры, если не удастся прийти к общему решению в ЕС по этой теме

Министерство иностранных дел Литвы требует от Европейского союза, чтобы российские паспорта, выдаваемые жителям Луганской и Донецкой областей после 24 апреля 2019 года не признавались в масштабе всего ЕС. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление МИД Литвы. 

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД Литвы. 

Также в ведомстве информируют, что в Брюсселе уже идет дискуссия, в которой государства-члены вместе с ведомствами Евросоюза ищут способы, как технически реализовать скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов.

Издание сообщает, что в МИД Литвы собираются ввести односторонние меры по непризнанию паспортов РФ, выданных жителям Донбасса, если это решение не удастся принять на уровне всего Евросоюза. 

Литва подтвердила эти обсуждения после того, как вчера Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, начиная с 24 апреля, когда президент РФ Владимир Путин упростил порядок выдачи гражданства для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 

17 июля Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса

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