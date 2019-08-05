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Эстония не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Эстония не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса - Фото
Фото: скриншот из видео
05.08.2019, 14:42

Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу надеется, что другие страны Евросоюза также не станут признавать эти паспорта

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что они не будут признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если предъявитель паспорта ранее не был гражданином России. Об этом говорится на сайте МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу считает, что раздача российских паспортов - это шаг, целью которого "подорвать украинскую независимость и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию на востоке Украины". 

"Паспортизация" Донбасса, по словам главы МИД Эстонии, полностью противоречит духу минских договоренностей: "Сегодняшнее решение Эстонии отображает наше принципиальное осуждение амбиций России такого характера". 

Обязанностью Европейского союза, Рейнсалу называет "продолжение активной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", а потому ожидает, что и другие страны ЕС примут похожие решения в скором времени. 

24 апреля Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями оккупированных территорий. 

16 июля стало известно, что российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах.

17 июля Путин упростил получение российских паспортов для жителей всего Донбасса.

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