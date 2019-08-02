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Матиос: Многие получившие паспорта РФ уже идентифицированы

Матиос: Многие получившие паспорта РФ уже идентифицированы - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 15:19

По словам прокурора, некоторых владельцев российских паспортов уже допросили

Паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Значительная их часть идентифицирована, заявил в интервью Радио НВ главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей… Это большие цифры", - сказал он.

Сейчас, по данным прокуратуры, гражданство получили около 13 тысяч человек.

"На данный момент мы фактически владеем ситуацией о более чем 13 тысяч человек. Значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", — сказал Матиос.

По его словам, некоторых владельцев российских паспортов уже допросили.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что ФСБ России ввела дополнительные проверки при выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий востока Украины.

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Донбасс паспорт анатолий матиос
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