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На этой неделе Россия перебросила на Донбасс новых кадровых военных – разведка Украины

26.03.2021, 15:09
На этой неделе Россия перебросила на Донбасс новых кадровых военных – разведка Украины - Фото
Боевики гибридной армии РФ на параде в Донецке (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

На этой неделе новые кадровые военнослужащие Вооруженных сил России были переброшены для доукомплектования соединений ВС РФ на оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного разведывательного управления Украины.

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Разведка сообщает, что российские войска были отравлены на Донбасс под прикрытием мероприятий по боевой подготовке.

Отмечается, что контроль за комплектованием подразделений гибридных войск России, а также проверку выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях соединений осуществляет комплексная комиссия командования ВС России.

Читайте также: Украина хочет ужесточить ответственность за снайперский огонь на Донбассе – Ермак

Станислав Стороженко
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Россия Донбасс рф гур войска
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