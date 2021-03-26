На этой неделе Россия перебросила на Донбасс новых кадровых военных – разведка Украины

На этой неделе новые кадровые военнослужащие Вооруженных сил России были переброшены для доукомплектования соединений ВС РФ на оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного разведывательного управления Украины.

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Разведка сообщает, что российские войска были отравлены на Донбасс под прикрытием мероприятий по боевой подготовке.

Отмечается, что контроль за комплектованием подразделений гибридных войск России, а также проверку выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях соединений осуществляет комплексная комиссия командования ВС России.

14 февраля 2021 года спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".

3 марта боевики российских гибридных войск из террористической группировки "ДНР" заявили о фактическом выходе из длившегося с лета 2020-го перемирия, сказав что намерены вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ.

12 марта сообщалось, что командование российских войск продолжает повышать боевую готовность оккупационных отрядов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

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Станислав Стороженко

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