На этой неделе Россия перебросила на Донбасс новых кадровых военных – разведка Украины
На этой неделе новые кадровые военнослужащие Вооруженных сил России были переброшены для доукомплектования соединений ВС РФ на оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного разведывательного управления Украины.
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Разведка сообщает, что российские войска были отравлены на Донбасс под прикрытием мероприятий по боевой подготовке.
Отмечается, что контроль за комплектованием подразделений гибридных войск России, а также проверку выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях соединений осуществляет комплексная комиссия командования ВС России.
- 14 февраля 2021 года спикер украинской делегации в ТКГ Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".
- 3 марта боевики российских гибридных войск из террористической группировки "ДНР" заявили о фактическом выходе из длившегося с лета 2020-го перемирия, сказав что намерены вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ.
- 12 марта сообщалось, что командование российских войск продолжает повышать боевую готовность оккупационных отрядов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
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