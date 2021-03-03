Боевики РФ заявили о фактическом выходе из перемирия – будут стрелять "на подавление" ВСУ

Боевики российских гибридных войск из террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести упреждающий огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Это заявление опубликовано на одном из сайтов террористов.

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В сообщении боевиков говорится, что они санкционируют стрельбу "на подавление и уничтожение огневых точек" украинской армии.

Причина такого решения – якобы обстрелы позиций российских террористов со стороны ВСУ, которые якобы остаются без реакции международных наблюдателей.

LIGA.net обратилась за комментарием к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Станислав Стороженко

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