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Боевики РФ заявили о фактическом выходе из перемирия – будут стрелять "на подавление" ВСУ

03.03.2021, 11:39
Боевики РФ заявили о фактическом выходе из перемирия – будут стрелять
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Боевики российских гибридных войск из террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести упреждающий огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Это заявление опубликовано на одном из сайтов террористов. 

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В сообщении боевиков говорится, что они санкционируют стрельбу "на подавление и уничтожение огневых точек" украинской армии.

Причина такого решения – якобы обстрелы позиций российских террористов со стороны ВСУ, которые якобы остаются без реакции международных наблюдателей.

LIGA.net обратилась за комментарием к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. 

Читайте также: Гармаш: Посол ОБСЕ давил на украинскую делегацию в ТКГ – хотел обсуждать план боевиков РФ

 

Станислав Стороженко
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боевики ВСУ война Донбасс рф
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