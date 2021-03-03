Боевики РФ заявили о фактическом выходе из перемирия – будут стрелять "на подавление" ВСУ
Боевики российских гибридных войск из террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести упреждающий огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Это заявление опубликовано на одном из сайтов террористов.
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В сообщении боевиков говорится, что они санкционируют стрельбу "на подавление и уничтожение огневых точек" украинской армии.
Причина такого решения – якобы обстрелы позиций российских террористов со стороны ВСУ, которые якобы остаются без реакции международных наблюдателей.
LIGA.net обратилась за комментарием к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
- 14 февраля 2021 года спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".
- В феврале 2021-го глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что с Россией невозможно договориться по Донбассу. По его словам, это уже увидел и президент Владимир Зеленский.
- 1 марта сообщалось, что боевики гибридной армии РФ за день семь раз нарушали перемирие на Донбассе, в результате обстрела погиб украинский военный.
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