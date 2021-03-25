Украина хочет ужесточить ответственность за снайперский огонь на Донбассе – Ермак

Власти Украины хотят ужесточить ответственность за использование снайперской силы на Донбассе, так как большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов боевиков России. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", – заявил глава ОП.

По его словам, украинская сторона хочет рассмотреть и проанализировать весь период, в течение которого действовал режим полного прекращения огня и принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу.

"Я бы не говорил о том, что перемирие сорвалось. Украина не сделала ничего, что бы могло свидетельствовать, что мы вышли из режима прекращения огня. Нас постоянно вынуждают точечно отвечать на провокации", – сказал Ермак.

18 марта под Южным в результате артиллерийского обстрела погиб украинский боец. 19 марта погиб еще один защитник Украины – вблизи Водяного. 20 марта неподалеку от поселка Шумы Донецкой области один из бойцов украинской армии получил огнестрельное ранение, от которого позже он умер во время эвакуации в госпиталь.

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Станислав Стороженко

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