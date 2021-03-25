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Украина хочет ужесточить ответственность за снайперский огонь на Донбассе – Ермак

25.03.2021, 11:47
Украина хочет ужесточить ответственность за снайперский огонь на Донбассе – Ермак - Фото
Андрей Ермак на Донбассе (Фото: пресс-служба президента)

Власти Украины хотят ужесточить ответственность за использование снайперской силы на Донбассе, так как большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов боевиков России. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.  

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"За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", – заявил глава ОП.

По его словам, украинская сторона хочет рассмотреть и проанализировать весь период, в течение которого действовал режим полного прекращения огня и принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу.

"Я бы не говорил о том, что перемирие сорвалось. Украина не сделала ничего, что бы могло свидетельствовать, что мы вышли из режима прекращения огня. Нас постоянно вынуждают точечно отвечать на провокации", – сказал Ермак.

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Станислав Стороженко
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Россия война Донбасс боевик рф снайпер
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