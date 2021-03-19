РФ может заранее обвинить в эскалации конфликта на Донбассе Украину – США в ОБСЕ
Последний поток дезинформации Российской Федерации о ситуации на Донбассе может быть направлен для того, чтобы предсказать и заранее обвинить Украину в эскалации конфликта. Об этом говорится в докладе временно поверенной США в ОБСЕ Кортни Остриан.
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Она сообщает, за последние недели на Донбассе произошел тревожный сдвиг в позициях России.
"В среднем за последние три месяца количество зарегистрированных ежедневных нарушений режима прекращения огня увеличилось, зарегистрированные цифры остаются в десять раз меньше того, что наблюдатели СММ наблюдали всего год назад", – отмечает Остриан.
Несмотря на это, после усиления мер прекращения огня на Донбассе наблюдатели ОБСЕ сообщили о "беспрецедентно низком уровне насилия" на востоке Украины. Однако, как отмечает Остриан, Россия заявляла о якобы "наращивании сил украинской армии или о запланированных военных действиях".
"К сожалению, мы снова видим, как силы под командованием России применяют тяжелое вооружение, есть также сообщения об артиллерийских обстрелах вокруг объектов водоснабжения и канализации в Донецке", – указано в документе.
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